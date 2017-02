Voor veel Roemenen is daarmee de kous echter nog niet af, zo blijkt vanavond. Volgens lokale media zijn er verspreid over het land 500.000 mensen de straat opgekomen. Zij dragen onder meer Roemeense vlaggen waar het hart uit is gesneden en velen eisen het ontslag van de regering die nog maar een kleine maand aan de slag is.

Want hoewel de noodwet is teruggetrokken, is de regering nog steeds van plan om de maatregel in te voeren, zegt NOS-correspondent Marcel van der Steen. Het ministerie van Justitie zou momenteel bezig zijn met het opstellen van een wet waarin dezelfde maatregel in verwerkt zit. Anders dan het eerste decreet zou die wet wél door het parlement moeten worden goedgekeurd. Aangezien de socialistische regeringspartij samen met haar coalitiepartner daar de meerderheid heeft, lijkt dat ook maar een formaliteit. "De mensen hebben geen vertrouwen meer in deze regering."