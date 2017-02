Afgelopen vrijdag probeerde een man met een machete vier militairen aan te vallen, terwijl hij "Allahu akbar" riep. De militairen openden het vuur, de verdachte werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Lange tijd was de man in levensgevaar, maar gisteren raakte bekend dat zijn toestand stabiel was. Hij werd vandaag voor het eerst ondervraagd, maar weigert voorlopig mee te werken met het onderzoek.

De politie is nog niet zeker van zijn identiteit, maar gaat ervan uit dat het gaat om een 29-jarige Egyptenaar die een een hoge kaderfunctie zou hebben in een bedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij zou geen terroristisch verleden hebben en was al een week in Frankrijk met een toeristenvisum.