Afghanistan en Pakistan getroffen door stevige winterprik

Pakistan en Afghanistan zijn getroffen door zwaar winterweer en lawines. Vooral het oosten van Afghanistan zit in de greep van koning winter. In de bergen zakte het kwik tot -15 graden. Ook het noorden Pakistan kreunt onder de hevige winterkou. Tientallen mensen zijn omgekomen door het winterweer en door lawines. Beeld van Facebook/Tolo News via Storyful.

