Le Pens optreden in Lyon was perfect geregisseerd, met een inleidende film en opzwepende muziek bij de entree van de kandidate. "Wat er op het spel staat bij deze verkiezingen, is of Frankrijk nog altijd een vrije natie kan zijn", probeerde de voorzitter van het Front National het patriottisme van haar achterban aan te spreken. Die achterban zwaaide uitbundig met de Franse tricolore en scandeerde "Dit is ons land. Wij gaan winnen".

Marine Le Pen stelde zich voor als "de kandidate van het volk" tegenover "het rechts van de poen en het links van de poen". Ze waarschuwde daarnaast voor "massale immigratie en een gedereguleerde mondialisering". "De scheiding loopt niet tussen links of rechts, maar tussen patriottisme of globalisering", klonk het.

In die zin herhaalde de presidentskandidate voor het FN haar belofte om een referendum te houden over de toekomst van Frankrijk binnen de Europese Unie. Als zij verkozen wordt, komt er binnen de 6 maanden zo'n referendum over een frexit, aldus Le Pen.

Marine Le Pen doet het erg goed in de peilingen. Zo zou ze zonder problemen de eerste ronde van de presidentsverkiezingen eind april binnenhalen. In de beslissende tweede ronde ligt ze volgens diezelfde peilingen echter een flink stuk achterop.