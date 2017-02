Vicepresident Mike Pence nuanceert op NBC. "Er is hoegenaamd geen sprake van morele equivalentie", aldus Pence. "President Trump is al vaker kritisch geweest over de Amerikaanse acties in het verleden."

"Wat we daar horen, is de vastberadenheid van de Amerikaanse president om semantiek of argumenten uit het verleden niet in de weg te laten staan van een mogelijke samenwerking met Rusland en Poetin in de toekomst."