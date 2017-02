Inreisverbod in Verenigde Staten blijft opgeschort

De Amerikaanse regering vangt voorlopig bot in haar poging om het inreisverbod in de VS voor burgers van 7 moslimlanden weer in te voeren. Gisteren had een federale rechter dat inreisverbod tijdelijk opgeschort, de regering Trump is daartegen in beroep gegaan. Maar een federaal Hof van Beroep gaat niet in op de vraag van de regering. Voorlopig, want de juridische strijd rond het inreisverbod is nog niet gestreden.

