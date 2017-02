Uniek: dronebeeld van Siberische ijsbibliotheek aan Bajkalmeer

In de Russische stad Bajkalsk is dit weekend een zogenoemde ijsbibliotheek geopend. Op de 420 wanden van ijs kunnen de bezoekers een inspirerende wens of slagzin laten graveren. Je kan de zinnen ook insturen, in elke gewenste taal. Tot april kan je de duizenden gravures nog gaan lezen, daarna treedt de dooi in.

