Duizenden mensen betogen in Londen tegen Trump

Twee weken zit Donald Trump intussen in het Witte Huis, maar zijn beleid blijft wereldwijd protest uitlokken. In de Britse hoofdstad Londen stapten duizenden betogers van de Amerikaanse ambassade naar het Britse parlement. Ook in Berlijn en in Parijs is er betoogd tegen Trump.

