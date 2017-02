De wet die de Zweedse vicepremier ondertekende, is bovendien ook behoorlijk anders in vergelijking met Trumps wet. Waar Trump een anti-abortuswet voor zich had liggen, tekende Lovin een klimaatwet die het gebruik van groene energie moet bevorderen. En ook dat lijkt niet toevallig. Trump liet zich in het verleden meermaals kritisch uit over onder meer de opwarming van de aarde.

Hoewel het voor velen duidelijk is dat de bewuste foto een reactie is op Trump, wil Lovin dat niet met zoveel woorden hebben gezegd. "We zijn een feministische regering en dat laten we zien op deze foto. Het is aan de kijker om de foto te interpreteren."