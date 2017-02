Het Amerikaanse weekblad The New Yorker pakt het bij de editie van volgende week iets subtieler aan. Maar de boodschap is niet minder duidelijk. De toorts van het Vrijheidsbeeld brandt niet meer. Wat overblijft, is een triestige rookpluim op een donkere cover.

"Liberty's Flameout" luidt de titel die de tekening meekreeg. "De Statue of Liberty en haar schijnende toorts was hét beeld dat nieuwe immigranten welkom heette", vertelt tekenaar John W. Tomac. "Nu lijkt het dat we het licht aan het uitdoen zijn."

"Onze cover is een antwoord op de eerste weken van de regering Trump, en in het bijzonder zijn executive order over immigratie", zegt Françoise Mouly die verantwoordelijk is voor de vormgeving van The New Yorker.