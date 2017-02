Oost-Oekraïne is betwist gebied sinds Russische gezinde rebellen er in opstand kwamen tegen de centrale overheid. In februari 2015 werd het akkoord van Minsk gesloten, een akkoord dat onder meer een staakt-het-vuren inhield. Maar dat staakt-het-vuren werd voortdurend geschonden. Het was echter al lange tijd geleden dat het geweld er zo erg was als afgelopen week.

Het nieuwe geweld situeert zich vooral rond Avdiivka, een stad in handen van de Oekraïense overheid en op de frontlinie met het oostelijke deel van Oekraïne dat in handen is van de rebellen. Wie verantwoordelijk is voor het nieuwe geweld is echter erg onduidelijk, aangezien beide partijen elkaar de schuld geven.

"We hebben bij beide partijen verschillende schendingen gezien van het staakt-het-vuren", zegt Alexander Hug van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OSCE). Ook heeft Hug vastgesteld dat beide partijen zware wapens hebben in het gebied. Nochtans was in het akkoord van Minsk ook bevolen dat beide partijen de zware wapens uit het gebied moesten weghalen.