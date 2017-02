Het is een opmerkelijk oordeel van de federale rechter in de staat Washington. Hij besliste in eerste aanleg om het inreisverbod tijdelijk op te schorten, in afwachting van nader onderzoek of de executive order van president Trump al dan niet grondwettelijk is. Maar de opschorting geldt wel degelijk voor de hele VS.

Een "nationwide injunction", heet dat. "Het is een fenomeen dat vrij recent aan een opmars bezig is. Ook Obama en zijn administratie zijn zo een paar keer teruggefloten door federale rechters", schetst Jurgen Goossens (zie foto in tekst), docent staatsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en postdoc aan de UGent met een diploma van Yale Law School.