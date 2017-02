De kampen worden georganiseerd door verschillende milities, die daar geld aan verdienen. "Veel van de mensen in die detentiecentra zijn opgepakt van de straat en opgesloten. Om weer vrij te komen, moeten ze een som geld betalen."

Het plan van Europa om te investeren in Libië zelf, verwerpt Hehenkamp. "Zolang de situatie zo chaotisch en onveilig is, zullen mensen geld blijven verdienen aan mensen opsluiten. Het is een slecht idee om geld te stoppen in detentiecentra en nog een slechter idee om mensen terug te sturen vanop de zee. In Libië blijven of naar Libië teruggestuurd worden, is geen optie. Dat is onwenselijk en onmenselijk."