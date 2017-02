Het waren twee Justitieministers van twee aparte staten die de zaak hadden aangespannen, meer bepaald die van Washington (Seattle ligt in Washington, nvdr.) en Minnesota. Er waren de voorbije week al rechterlijke uitspraken geweest, in eerste instantie voor mensen die geldige verblijfspapieren hadden in de VS en even naar een van die andere zeven landen waren geweest en de VS vervolgens niet meer binnenmochten. Die beslissing is dan aangepast geweest en de green card holders mochten weer binnen. De beslissing van de rechter geldt nu echt voor iedereen uit die zeven landen. Belangrijk daarvoor is ook dat het besluit van een federale rechter komt en niet van een lokale rechter die alleen voor een van de vijftig staten spreekt. Dat betekent dat het besluit van de rechter voor het hele land van kracht is en voor alle internationale luchthavens in de VS.