De Franse procureur vertelde dat de man geen papieren bij zich had, maar dat data op zijn telefoon aantoonde dat hij op 26 januari in Parijs aankwam, nadat hij een toeristenvisum in Dubai aangevraagd had. De man met de Egyptische nationaliteit woonde in de Verenigde Arabische Emiraten. Molins voegde eraan toe dat de man niet gekend was bij de politie.

De politie heeft het vermoeden dat de man in het achtste arrondissement in Parijs verbleef. Speurders hebben gisteren zijn appartement doorzocht. Een aantal dagen na zijn aankomst in Parijs zou hij twee machetes hebben gekocht.