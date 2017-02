Trump wil banken meer vrijheid geven met alweer een decreet

De Amerikaanse president wil de zogenoemde Dodd-Frankwet laten herzien, die onder zijn voorganger Obama was ingevoerd als reactie op de kredietcrisis van 2008. De wet moest de banken in toom houden, en vooral scherper toezien op grote banken die de hele financiële sector dreigen mee te sleuren als ze in de problemen komen. Hij moet wel het Congres nog overtuigen.

