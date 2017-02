Woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer liet in een eerste mededeling weten dat het Witte Huis zo snel mogelijk in beroep zal gaan tegen de beslissing van de rechter. Hij noemde het oordeel van de rechter "schandalig", en herhaalde dat het inreisverbod wel wettelijk is.

"Het decreet van de president is bedoeld om het land te beschermen en hij is degene die de grondwettelijke autoriteit en verantwoordelijkheid heeft om het Amerikaanse volk te beschermen", aldus de persmededeling.

Even later stuurde het Witte Huis een nieuw persmededeling uit, daar was het woord "schandalig" weggelaten.