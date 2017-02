We zijn in een nieuwe wereldorde aangekomen, waarin de Amerikanen niet meer per se de Europese ruggensteun zullen zijn, stelt Holslag. "Wat Trump doet is het hard verdedigen van Amerikaanse belangen. Dat is iets wat de Europeanen niet meer zo vertrouwd in de oren klinkt, maar dat is wat de meeste landen doen: hard hun economische, militaire en geopolitieke belangen verdedigen. In dat opzicht wordt de wereld weer een beetje normaal."

"Ik vind dat persoonlijk niet prettig, ik vind dat persoonlijk angstaanjagend, maar we kunnen daar nu tot in de eeuwigheid der dagen over zitten kniezen, de essentie is vooral dat Europa zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen."

In de VS zijn er behoorlijk wat checks and balances die de macht van Trump kunnen inperken, maar dat kan snel veranderen. "Binnen de Republikeinse partij heb je behoorlijk wat verdeeldheid, maar stel nu bijvoorbeeld dat Trump in een conflict met China zou komen, dan betekent dat bijna plotsklaps dat heel de Republikeinse partij verplicht zal worden om zich rond de president te scharen", stelt Holslag.