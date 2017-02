Hollande: "De dreiging is er en zal hier blijven"

President Hollande heeft gereageerd op het incident deze ochtend aan het Louvre. Volgens de Franse president moeten we onder ogen zien dat de dreiging aanwezig blijft. Dat is volgens hem ook de reden waarom Frankrijk blijft investeren in terreurbestrijding.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Hollande: "De dreiging is er en zal hier blijven"

President Hollande heeft gereageerd op het incident deze ochtend aan het Louvre. Volgens de Franse president moeten we onder ogen zien dat de dreiging aanwezig blijft. Dat is volgens hem ook de reden waarom Frankrijk blijft investeren in terreurbestrijding.