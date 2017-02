In aanloop naar de top in Malta had Europees president Donald Tusk een brief gestuurd naar de Europese leiders waarin hij zwaar uithaalde naar de nieuwe Amerikaanse regering en de VS een bedreiging voor Europa noemde, naast Riusland, China en de radicale islam.

"Polen en Hongarije hebben uitdrukkelijk afstand genomen van die brief van Tusk en de meeste regeringsleiders hebben vandaag een veel zakelijkere toon gebruikt als het gaat over Trump", zegt Heirbaut.

"De vaststelling is dat Donald Trump inderdaad afstand neemt van beslissingen uit het verleden. Men neemt daar akte van, maar wil ook geen sfeer van paniek uitstralen. Men wil eerder een sfeer van eenheid tonen. Men weet dat de VS zijn eigen belang zal nastreven en dus is het de beurt aan Europa om dat ook te doen, zowel wat betreft handel en defensie", zegt Heirbaut.