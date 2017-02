Uit het archief: Roemenië in 2008, het land waar er voor alles betaald moet worden

In Roemenië vinden massale demonstraties plaats tegen de versoepeling van de wetgeving tegen politieke corruptie. In 2008 was er ook al sprake van corruptie in het land. VRT-journalist Stefan Blommaert trok toen naar Roemenië om een reportage te maken over het land waar er voor alles betaald moet worden.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

