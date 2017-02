De diplomatieke spanningen tussen de VS en Iran zijn de laatste dagen aan het oplopen. In aanloop naar deze maatregel had Trump al getweet dat Iran met vuur speelt, en dat zijn voorganger, president Obama "te lang te vriendelijk" is geweest voor hen. Gisteren nog zei Trump dat er in de diplomatieke relaties met Iran "niets onmogelijk is".

Volgens het Witte Huis heeft Iran met zijn recente raketexperimenten een belangrijke resolutie van de VN Veiligheidsraad geschonden, nl. dat kernexperimenten verboden zijn. Het type raketten waarmee Iran experimenteert kunnen immers kernkoppen vervoeren.

Wat de sancties precies inhouden, is niet duidelijk. Wel is het zeker dat niet alle gesanctioneerden in Iran wonen, maar ook in de Verenigde Arabische Emiraten, Libanon en China.

Trump oogst met zijn beslissing alvast lof in zijn eigen partij. Paul Ryan, volksvertegenwoordiger voor de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, feliciteerde de president via Twitter alvast voor zijn "snelle en resolute aanpak".