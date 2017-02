De staatshoofden en regeringsleiders van de 28 EU-landen zijn in Malta bijeen om te praten over de vluchtelingenstroom die vanuit Libië richting Europa komt. Ook de toekomstige relaties met de Verenigde Staten stonden op het programma.

Op een persconferentie zei de Maltese premier Joseph Muscat dat er bezorgdheid is over de relaties met de VS, maar dat er geen anti-Amerikaanse sfeer was in de vergadering. "We moeten de dialoog met de VS aangaan, zoals in het verleden, maar we moeten tonen dat we niet kunnen zwijgen als er principes op het spel staan", zei Muscat.

Eerder deze week had president Tusk zwaar uitgehaald naar de nieuwe Amerikaanse regering. Hij noemde de houding van de VS een bedreiging voor Europa.