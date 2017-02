Kjell Magne Bondevik was twee keer premier van Noorwegen: van 1997 tot 2000 en van 2001 tot 2005. Afgelopen dinsdag is hij vanuit Europa naar Washington gevlogen. Bij aankomst op de luchthaven Dulles werd hij in een aparte ruimte geleid die vol zat met reizigers uit Afrika en het Midden-Oosten.

40 minuten later werd hij meegenomen voor verhoor, wat nog eens 20 minuten duurde. Hij zegt te begrijpen dat de VS terroristen wil tegenhouden, maar het moest volgens hem duidelijk genoeg zijn geweest dat hij géén terrorist was.

Bondevik heeft een diplomatiek paspoort. Hij is nu voorzitter van de mensenrechtenorganisatie The Oslo Center. In 2014 reisde hij naar Iran om er te spreken op een conferentie over mensenrechten.