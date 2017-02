Het is op dit ogenblik nog niet helemaal duidelijk wat de verdachte precies wou aanrichten. Maar het is allicht geen toeval dat het incident bij het Louvre is gebeurd.

Het Louvre is het grootste museum ter wereld, en herbergt wereldberoemde kunstwerken als de Mona Lisa. Het museum is dan ook een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Frankrijk en Europa in het algemeen. Die trekpleister is nu geëvacueerd en de omgeving afgesloten (zie foto onderaan).

De reeks terreuraanslagen van de voorbije twee jaar in Frankrijk hebben het toerisme in de hoofdstad geen goed gedaan. Dat Parijs nu opnieuw - zij het op veel kleinere schaal - wordt getroffen in het toeristische hart, is geen goed nieuws wat dat betreft.