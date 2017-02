Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van een "ernstig voorval". De Franse politie heeft naar eigen zeggen redenen om aan te nemen dat de verdachte een terroristische aanval wou plegen.

De ordediensten hebben de omgeving van het museum afgesloten, ook de metrostations in de buurt zijn gesloten. Zo'n 1.000 museumbezoekers werden allen in veiligheid gebracht binnen in het museum. Zij zullen nu in kleine groepen - en pas na verificatie - naar buiten worden begeleid.

Ook de ontmijningsdiensten zijn ter plaatse gekomen, maar er zijn geen explosieven gevonden in de zakken van de verdachte. De verdachte zelf is nog in leven. Hij is nu in handen van de hulp- en ordediensten. Over zijn identiteit zijn nog geen details bekend.