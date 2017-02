De vraag die sommigen zich nu stellen (en de hoop die sommige Sarkozysten openlijk koesteren): komt Nicolas Sarkozy terug? "Neen, hij is verslagen. Het is over en uit", laat een naaste politicus weten aan Le Parisien. Een andere tenor binnen de Sarkozy-clan houdt toch nog de deur op een kier: "Sarkozy sluit het niet uit. Hij ziet nog een gaatje".

Toch lijkt het vrij onwaarschijnlijk dat Sarkozy meteen zijn rentree in de politiek zal maken naar aanleiding van het schandaal rond Fillon. De oud-president baadt namelijk zelf in een heuse schandaalsfeer. Hij werd vorig jaar nog formeel in verdenking gesteld wegens fraude bij de financiering van zijn campagne bij de presidentsverkiezingen in 2012. Het leedvermaak van Sarkozy over de zorgen van Fillon kan dus gerust cynisch worden genoemd.