Koningen nemen zelden een dagje vrij op hun verjaardag, zo ook koning Abdullah van Jordanië. Hij vierde zijn 55e verjaardag met een werkbezoek aan de Verenigde Staten. Abdullah praatte met leden van de nieuwe regering en met het Congres. De Arabische leider had ook een ontmoeting met vicepresident Mike Pence en president Donald Trump.

Over die ontmoetingen lekte weinig informatie naar buiten. Volgens het Witte Huis had Trump een "goed gesprek" met Abdullah, over de strategische banden tussen de twee landen. Met Pence is gesproken over de strijd tegen IS. Maar over de verhuizing van de Amerikaanse ambassade in Israël werd niet gecommuniceerd. Trump wil de ambassade in Jeruzalem in plaats van in Tel Aviv. Abdullah is absoluut geen voorstander.