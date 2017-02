Auteur: Denny Baert

In Roemenië is voor de derde avond op rij massaal betoogd tegen de noodwet die corruptie minder strafbaar maakt. In de hoofdstad Boekarest kwamen 80.000 mensen op straat, in een twintigtal andere steden manifesteerden ook duizenden mensen. De demonstranten vragen om het ontslag van de regering.