Vorig jaar voerde het streng-communistische en geïsoleerde Noord-Korea meer dan twintig rakettesten en twee kernproeven uit. Dat laatste druist in tegen wat is afgesproken in de Verenigde Naties. Een jaar geleden heeft de VN al gedreigd met sancties tegen Noord-Korea.

De Zuid-Koreaanse regering heeft vorig jaar al aan de VS gevraagd om het hoogtechnologisch luchtafweersysteem THAAD te installeren in het land. Dat mobiele systeem van radars en lanceerders is bedoeld om eventuele raketten van Noord-Korea te onderscheppen. De VS en Zuid-Korea hebben hierover vorige zomer een akkoord bereikt.