De Russische VN-ambassadeur Vitali Tsjoerkin verklaarde na de vergadering dat hij "een verandering in de toon" had opgemerkt. "We bevinden ons nog maar aan het begin van een weg, en ik hoop dat die weg ons zal leiden naar een constructievere samenwerking", aldus de ambassadeur.

De betrekkingen tussen Washington en Moskou zijn onder ex-president Barack Obama erg verslechterd sinds de annexatie van de Krim door Rusland in 2014, en na de militaire interventie van Rusland in Syrië als steun voor het regime van president Bashar al-Assad.

Trump en Poetin hebben vorige zaterdag tijdens een telefoongesprekken afgesproken om de relaties opnieuw te verbeteren, al werd tijdens het gesprek met geen woord gerept over de economische sancties tegen Moskou.