Het Amerikaans Congres werkt naar verluidt aan een maatregel tegen de Iraanse Revolutionaire Garde. Die kan pas tegen maart klaar zijn. De Garde heeft zich de laatste tijd herhaaldelijk provocatief opgesteld tegen bijvoorbeeld handelsschepen in de Perzische Golf.

De stemming tussen Teheran en Washington staat al op een laag pitje nadat Trump een inreisverbod van 90 dagen ook tegen mensen uit Iran had uitgevaardigd. De VS wil zo mogelijke terroristen uit het land weren.

Trumps veiligheidsadviseur Michael Flynn had gisteren voor de pers van een provocatie gesproken en Iran beschuldigd van een schending van de resolutie van de VN-Veiligheidsraad. "Wij geven Iran vandaag een officiële waarschuwing", zei Flynn.

Wat hij daarmee exact bedoelde, is onduidelijk, zei de militaire expert van CNN, Rick Francona. Volgens Francona was de reactie van de VS een eerste stap van Trump om het Iraans nucleair akkoord ongedaan te maken. Het gaat er om te kunnen bewijzen dat Iran zich niet aan het akkoord houdt. Met de lancering van de ballistische raket heeft Iran Trump willen testen, zei Francona.

Eerder had de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Riabkov gezegd dat de lancering door Iran van een raket voor de middellange afstand geen schending van de VN-resolutie omtrent het Iraanse atoomprogramma was. "Resolutie 2231 van de VN-Veiligheidsraad omvat geen verbod voor Iran om zulke daden te stellen", zei hij. Wel bevat de resolutie een "oproep op geen raketten af te vuren die met een kernkop uitgerust kunnen zijn", zei Riabkov. "Een oproep komt zelfs, puur logisch gezien, niet neer op een verbod. Dat is niet hetzelfde".

Trump had tijdens zijn verkiezingscampagne de nucleaire deal met Iran als rampzalig van de hand gedaan, en gedreigd de zaak te heronderhandelen. Daartegen mag hij in elk geval heel wat tegenwind verwachten van de andere verdragspartijen zoals Rusland, China en de Europese Unie - en mogelijk ook uit zijn eigen veiligheidsdiensten.