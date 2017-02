Volgens de diensten van het parlement zou UKIP meer dan 580.000 euro moeten terugbetalen. De zaak is een uitloper van een vorig schandaal, waarbij de Europese partij ADDE (Alliantie voor Directe Democratie in Europa), die gedomineerd wordt door UKIP, Europese subsidies aanwendde voor de brexit-campagne. ADDE moest daarom 173.000 euro terugstorten aan het parlement.

Niet alleen Nigel Farage is in de nieuwe zaak betrokken, ook de nieuwe UKIP-voorzitter Paul Nuttall en Farages echtgenote worden genoemd. De vrouw van Farage is een van de acht medewerkers om wie het draait. Volgens UKIP zijn de beschuldigingen loos en gaat het om een wraakoefening in de nasleep van het brexit-referendum.

In Frankrijk is FN-voorzitster Marine Le Pen in een gelijkaardige zaak verwikkeld. Omdat zij het onterecht gebuikte geld niet wil terugbetalen, heeft het parlement beslist om een deel van haar loon in te houden.