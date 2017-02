Fillon zelft houdt sterk vast aan zijn kandidatuur, maar zelfs als hij zou opstappen is er niemand om de fakkel over te nemen. "Iemand die nu presidentskandidaat wil zijn voor Les Républicains moet onberispelijk van gedrag zijn, hij moet een hele goede basis binnen de partij hebben en hij moet populair zijn in het land, en zo'n kandidaat is er momenteel niet", zegt Renout.

"Alain Juppé, de oud-premier, heeft al publiekelijk en bij herhaling gezegd dat hij niet het plan B van de partij wil zijn. Nicolas Sarkozy wordt ook genoemd, maar hij ligt slecht bij een groot deel van de partij. Er zijn nog een aantal onbekendere kandidaten, maar daar is het probleem dat ze niet erg bekend zijn bij de Franse kiezers. Kortom, er is niemand om het over te nemen", besluit Renout.