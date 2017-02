"Mijn geweten zegt me dit te doen", zo schreef Jianu op Facebook over zijn ontslag. Hij neemt ontslag om zijn zoontje later niet te moeten zeggen dat "zijn vader een slappeling was en zaken heeft gesteund, waarmee hij het niet eens was".

De steun uit het eigen kamp voor de nieuwe sociaaliberale Roemeense regering van premier Sorin Grindeanu brokkelt af. Woensdag had ook al staatssecretaris Daniel Sandru uit protest zijn ontslag gegeven. Sandru stond aan het hoofd van een regeringsploeg die zich met de voorbereidingen moest bezighouden over de honderdjarige viering van het Verenigd Roemenië in 2018. In 1918 sloot het vroeger bij Hongarije behorende Transsylvanië zich bij Roemenië aan.

Een aantal lokale politici van de regeringspartij PSD (sociaaldemocraten) is uit protest tegen de gang van zaken uit de partij gestapt.

De regering wil voorlopig van geen wijken weten. Premier Sorin Grindeanu zei dat de regering een beslissing heeft genomen en die ook zal uitvoeren. De premier ontkent ook dat er dissidenten zijn binnen de partij, volgens hem staat heel de partij achter het nooddecreet.

De machtige leider van de partij, Liviu Dragnea, had het over een poging om de regering te destabileren door "een campagne van leugens en desinformatie".