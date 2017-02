Serge Dassault heeft gedurende 15 jaar tientallen miljoenen euro's aan belastingen ontdoken. Dat is gebeurd via de rekeningen van vier stichtingen en/of maatschappijen in Luxemburg en Liechtenstein. Hij heeft ook erkend vastgoed ter waarde van verscheidene miljoenen niet te hebben aangegeven.

De miljardair heeft inmiddels voor 19 miljoen euro aan belastingschulden vereffend. Hij leidt ook de Industriegroep Dassault, waarvan vliegtuigconstructeur Dassault Aviation een onderdeel is.

Het is de eerste keer dat Serge Dassault wordt veroordeeld, maar de tweede keer dat hij zich van de rechter niet verkiesbaar mag stellen. De eerste keer was in 2009, toen de Franse Raad van State zijn herverkiezing als burgemeester van Corbeil-Essonnes schrapte en hij daarop gedurende 1 jaar niet verkiesbaar mocht zijn. De beschuldiging luidde toen omkoping.