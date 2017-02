De man werd vorige donderdag overvallen door drie mannen met baseballknuppels. Hij was met een tas met 1,3 miljoen euro cash geld op de parking van de bank op weg naar zijn auto. De overval op de parking in de Escher Straße in Luxemburg, was een secondenzaak. Het in België wonende slachtoffer werd door het trio opgewacht en ze sloegen zonder waarschuwen toe. Het slachtoffer raakte door de slagen gewond.

De daders gingen met de koffer aan de haal. Ze vluchtten weg in een vluchtwagen in de richting van Bridel. Daar werd het in Luxemburg geregistreerde voertuig in brand gestoken. Daarna loopt het spoor dood. De Luxemburgse politie heeft een opsporingsbericht verspreid, om aanwijzingen te vinden naar de grijze Audi A3 met verduisterde vensters.

De zaak roept vele vragen op, aldus de de lokale krant 'Tageblatt'. Hoe wisten de daders dat de man die dag een miljoenensom in Luxemburg afhaalde? Mogelijk werd hij afgeperst, oppert de krant. Vooral de grote som wekt de argwaan van de speurders, die contact hebben opgenomen met de Belgische autoriteiten. Er wordt gezocht naar een Belgisch spoor.