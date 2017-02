Alaa (9) is al 5 jaar op de vlucht in Syrië

Het 9-jarige meisje Alaa woont normaal in Aleppo, maar door de bombardementen moest ze vluchten. Nu woont ze aan de kust. Ze is blij dat ze veilig is, maar ze mist wel haar vrienden en klasgenoten.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Alaa (9) is al 5 jaar op de vlucht in Syrië

Het 9-jarige meisje Alaa woont normaal in Aleppo, maar door de bombardementen moest ze vluchten. Nu woont ze aan de kust. Ze is blij dat ze veilig is, maar ze mist wel haar vrienden en klasgenoten.