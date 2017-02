Tshisekedi als vader van de natie in een gerespecteerde functie: allicht een mooie functie voor iemand aan het eind van zijn carrière, hoewel de man in kwestie allicht een duw in die richting heeft gekregen.

"Dat is een goede vraag", luidt het antwoord van Nadia Nsayi. "Laten we zeggen dat dit Kabila redelijk goed uitkomt. Door zijn mobilisatiekracht was Tshisekedi diens belangrijkste tegenstander. Zijn dood is een echt verlies voor de Congolese oppositie. Nu ligt de weg open voor Kabila om de vredesonderhandelingen te laten verrotten."

Buiten Tshisekedi ziet Nsayi geen andere oppositiefiguren die het kunnen overnemen. "Moïse Katumbi (oud-gouverneur van Katanga, nvdr.) zit in het buitenland en kan voorlopig niet terugkomen, Vital Kamerhe (oud-parlementsvoorzitter, nvdr.) wordt door veel Congolezen gepercipieerd als opportunistisch en Felix Tshisekedi (zoon van, nvdr.) moet wellicht eerst nog een machtsstrijd binnen oppositiepartij UDPS beslechten."

"Etienne Tshisekedi heeft geen werk gemaakt van zijn opvolging", stelt Nsayi vast. "Eigenlijk laat hij weinig achter. Hij is vooral een sterk symbool. Veel mensen houden over dat hij een belangrijke opposant was, maar zijn geschriften hebben de meeste Congolezen niet gelezen."

De vader van de oppositie valt nu weg. Wie kan nu overnemen? Wie kan de oppositie verenigen en eventuele volkswoede kanaliseren mocht dat nodig blijken? Stuk voor stuk pertinente vragen waarop Nadia Nsayi geen antwoorden ziet. "Het akkoord tussen het regime en de oppositie is wel ondertekend, maar er is nog veel vaagheid. Over wie premier wordt. Over de ministerposten. Ook dat zal nu allemaal weer vertraging oplopen."

Eind dit jaar zijn er normaal (uitgestelde) presidents- en parlementsverkiezingen. "Dit klinkt vandaag wel erg ambitieus", aldus Nadia Nsayi.