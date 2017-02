President Trump heeft nieuw internationaal stof doen opwaaien door zijn telefoongesprek met de Australische premier Malcolm Turnbull. Volgens The Washington Post verliep dat zeer vijandig. Trump brak het gesprek al na een klein half uur af. Ook nadien stuurde Trump via Twitter allerlei uitlatingen de wereld in. Opmerkelijk en ongezien op diplomatiek niveau, want Australië is van oudsher een van de dichtste bondgenoten van de VS.

Trump is amper twee weken president en bijna dagelijks doet hij met forse uitspraken en beslissingen de (internationale) wenkbrauwen fronsen. Hij lijkt zich weinig te bekommeren om diplomatieke geplogenheden, decennia-oude allianties en ongeschreven afspraken. Komen we in een nieuwe wereld terecht waar de verhoudingen anders zullen gaan liggen?