Britse parlement zet licht op groen voor brexit

Het Lagerhuis heeft premier May in een historische stemming dan ook groen licht gegeven om artikel 50 van het Verdrag van Lissabon in te roepen. Dat betekent dat May de uittrede van Groot-Brittannië uit de Europese Unie kan inleiden.

