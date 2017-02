Echt van harte was de benoeming in de Senaat niet. Tillerson kreeg maar liefst 43 (Democratische) stemmen tegen. Zo'n grote tegenstand tegen de benoeming van een nieuwe minister is vrij ongezien. Het grootste struikelblok is de nauwe band tussen de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en Rusland.

Tillerson ontmoette Kremlin-hoogheid Poetin voor het eerst in 1999. De olie bracht beiden heerschappen bij elkaar. Dat mondde in 2011 uit in een belangrijke deal tussen ExxonMobil en het Russische oliebedrijf Rosneft, dat voor een groot deel in handen is van de Russische regering. Twee jaar later werd Tillerson opgenomen in de Order of Friendship van Poetin.

Ook enkele Republikeinse senatoren maakten zich zorgen over de nauwe band, en de mogelijke gevolgen voor de politiek van Washington tegenover Moskou. Tijdens zijn hoorzitting in het Congres gaf Tillerson echter toe dat het Westen wel degelijk reden heeft om zich zorgen te maken over de Russische agressie, maar hij weigerde om Poetin een oorlogsmisdadiger te noemen. Eerder had Tillerson al te kennen gegeven dat hij de Amerikaanse sancties tegen Rusland na de annexatie van de Krim "niet effectief" vond. Geen onbelangrijk detail: door de handelssancties heeft ExxonMobil ruim een 1 miljard dollar verloren.

