"Ze hebben niet langer een "verklaring van afstand" nodig omdat ze die niet meer nodig hebben, aangezien ze legale permanente ingezetenen zijn", zei Trumps woordvoerder Sean Spicer op een briefing.

De beperking op mensen met een permanente verblijfsvergunning was een van de meest verwarrende onderdelen van het presidentieel decreet dat Trump vrijdag ondertekend heeft. De nieuwe interpretatie voor mensen met een permanente verblijfsvergunning was ook besproken door medewerkers van het Departement of Homeland Security, zo is gezegd.