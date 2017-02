Het wetsvoorstel werd goedgekeurd door 498 parlementsleden, 114 parlementsleden stemden tegen. De tegenstemmen kwamen vooral van de Schotse nationalistische partij SNP, die eveneens de wil van de kiezers volgden. In Schotland was immers een duidelijke meerderheid tegen de brexit.

Het wetsvoorstel heeft hiermee de eerste horde genomen. Het moet nu nog naar allerlei commissies, het Hogerhuis, en vervolgens opnieuw naar het Lagerhuis. Pro-Europese parlementsleden zullen tijdens die behandeling nog proberen amendementen goed te laten keuren om een "harde brexit" te vermijden.

Waarschijnlijk zal het Verenigd Koninkrijk binnen zes weken, in de eerste helft van maart, de procedure effectief in gang zetten. De deadline die de regering zich heeft gesteld is 31 maart.