Ebell: "Ik ben het eens met meneer Trump"

Myron Ebell, de nieuwe baas van het Amerikaanse milieuagentschap EPA, is in Brussel. Ebell gaf de openingsspeech op een conferentie over klimaatverandering. Hij is erg omstreden, onder meer omdat hij ontkent dat klimaatverandering een gevolg is van de activiteit van de mens. Dirk Van Zundert interviewde Ebell voor Terzake. Hier krijgt u een voorproefje.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Ebell: "Ik ben het eens met meneer Trump"

Myron Ebell, de nieuwe baas van het Amerikaanse milieuagentschap EPA, is in Brussel. Ebell gaf de openingsspeech op een conferentie over klimaatverandering. Hij is erg omstreden, onder meer omdat hij ontkent dat klimaatverandering een gevolg is van de activiteit van de mens. Dirk Van Zundert interviewde Ebell voor Terzake. Hier krijgt u een voorproefje.