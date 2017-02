"Een eiland in een cyberzee, maar ook maar één", luidt de baseline van Le Canard Enchainé: een perfecte omschrijving van waarvoor het weekblad staat: tegendraads, in het volle besef dat het daardoor de wereld niet verandert. Op het eerste gezicht lijkt de titel van het blad bizar, maar "de geketende eend" kan ook "onwaar verhaal" of "valse noot" betekenen, en "eend" kan ook staan voor "krant".

Mocht u nu denken dat Le Canard staat voor fake news, dan hebt u het mis. Het blad werd al opgericht in 1915 en is een verwijzing naar L'Homme Libre, een krant die tijdens de Eerste Wereldoorlog werd gecensureerd en zichzelf dan maar omdoopte tot L'Homme Enchainé. Het tijdschrift oogt niet echt modern en telt traditioneel acht pagina's, gevuld met nieuws, satire, strips en besprekingen van boeken, theater, opera en films.

Het meest in de kijker loopt Le Canard met allerlei onthullingen over misbruiken in de politiek en het bedrijfsleven. Dat leidt telkens weer tot sappige artikels vol bijtende humor. Het blad heeft de reputatie betrouwbaar te zijn en zijn informatie te checken. Eventuele fouten worden onmiddellijk rechtgezet.

Bovendien is Le Canard niet gebonden aan een of andere politieke strekking, wat voor het merendeel van de Franse pers niet zo is. Antiklerikaal is het blad wel: vaak steekt het de draak met de katholieke clerus, en sinds enige tijd ook met de islam. De onafhankelijkheid van Le Canard blijkt ook al uit de totale afwezigheid van advertenties.