Bij een reeks huiszoekingen in Duitsland zijn verschillende verdachten opgepakt, onder wie een Tunesiër die vermoedelijk een nieuwe aanslag aan het plannen was. "We onderzoeken of de verdachte mee verschillende aanslagen in Tunesië heeft gepland", meldt het parket. Het gaat om de aanslag in het Bardomuseum in 2015 en een aanslag in de Tunesische stad Ben Guerdane vorig jaar.