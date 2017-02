Elke royal maakt een uitschuiver, ook Máxima. In 2007 stelt ze het rapport "Identificatie met Nederland" voor en geeft zichzelf als voorbeeld. "Dé Nederlandse identiteit? Nee, die heb ik niet gevonden. Nederland is veel te veelzijdig om in één cliché te vatten. Dé Nederlander bestaat niet", klinkt het ongetwijfeld goedbedoeld. Maar op dat moment heerst in Nederland het debat over de dubbele nationaliteit en de woorden van de prinses schieten in het verkeerde keelgat. Geert Wilders spreekt van "prietpraat" en volgens schrijver Paul Scheffer begrijpt Máxima gewoon niet dat de meeste mensen aan één plek zijn gebonden.

Wanneer de heisa is overgewaaid is er datzelfde jaar ook nog commotie over een bouwproject van het prinselijke paar op het Mozambikaanse schiereiland. De projectontwikkelaar zou de lokale overheid omgekocht hebben. De droomvilla komt er, maar wordt een nachtmerrie. De prins bekent er letterlijk "wakker van te liggen". Begin 2012 volgt de verkoop. Willem-Alexander en Máxima focussen zich voortaan op hun villa in Griekenland.