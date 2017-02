86 maffiosi opgepakt in strijd tegen Camorra

Bij een politieactie in Napels zijn 86 maffialeden opgepakt. Onder een huizenblok is een ondergrondse bunker ontdekt waar drugs werden verpakt. De opgepakte maffiosi zijn leden van de Puccelli-clan, die gespecialiseerd is in drugshandel.

