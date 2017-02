De 49-jarige Gorsuch is geboren in de staat Colorado in een Republikeins nest, maar verhuisde als tiener naar Washington waar zijn moeder Anne Gorsuch Burford was aangesteld aan het hoofd van het milieuagentschap. Gorsuch Burford was de eerste vrouw om die functie uit te oefenen - ze was trouwens benoemd door Ronald Reagan - maar ze moest ontslag nemen na een schandaal over wanbeheer.

Gorsuch zelf behaalde onder meer een rechtendiploma aan Harvard en studeerde later nog filosofie in Oxford. Hij werkte een tijdlang als assistent voor twee rechters van het Hooggerechtshof, en werkte ook tien jaar lang voor een prominent advocatenkantoor in Washington DC. Hij werkte twee jaar op het ministerie van Justitie onder George W. Bush voor die hem in 2006 tot rechter het federale hooggerechtshof in Denver benoemde. Hij doceert eveneens rechten aan de universiteit van Colorado.